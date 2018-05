Une soixantaine de CPE de Montréal et Laval en grève générale illimitée le 6 juin

Les parents de quelque 4000 enfants des régions de Montréal et de Laval devront se trouver un plan B à compter du 6 juin pour la garde de leurs bambins. Plus de 1500 employées d’une soixantaine de centres de la petite enfance (CPE) enclencheront le mandat de grève générale illimitée qui a été voté à 91 % plus tôt ce mois-ci.

La CSN, qui représente les travailleuses, confirme que l’impasse actuelle dans les négociations mène à cette escalade dans les moyens de pression.

À moins qu’une entente n’intervienne entre-temps, quelque 4000 enfants seraient touchés.

Les services ont déjà été perturbés par trois journées de grèves dans les dernières semaines.

« Notre but ultime, c’est de ne pas se rendre à la grève générale illimitée », a déclaré Nathalie Fontaine peu avant d'entreprendre une rencontre de négociation, jeudi après-midi. La première vice-présidente à la négociation du Syndicat des travailleuses de CPE-CSN déplore que l’impasse soit totale sur les points en litige, tels les horaires de travail et l’ancienneté. « Ils sont inébranlables », dit-elle à propos de la partie patronale.

L’Association patronale nationale des CPE (APNCPE) s’est retirée du processus qui a permis au ministère de la Famille de signer une entente avec les autres CPE. Le 25 mai dernier, l’APNCPE déclarait sur sa page Facebook avoir fait « un certain nombre de compromis » dans sa dernière proposition globale de règlement, à laquelle le syndicat devait répondre hier, mardi.

La convention collective des travailleuses est échue depuis mars 2015.