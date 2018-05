Le Barreau de Montréal suit celui du Québec

Après le Barreau du Québec lundi, au tour du Barreau de Montréal de demander la suspension du recours qu’ils avaient déposé ensemble pour faire déclarer inconstitutionnel le processus d’adoption des lois à l’Assemblée nationale. Dans un courriel envoyé à ses membres mercredi soir et obtenu par Le Devoir, le Barreau de Montréal dit avoir « entendu et pris acte des commentaires émis lors de l’Assemblée générale extraordinaire du Barreau du Québec », lors de laquelle une majorité d’avocats a demandé que le Barreau se désiste du recours. En début de semaine, le bâtonnier du Québec a proposé la suspension du recours et suggéré à la ministre de la Justice et à l’Assemblée nationale un règlement à l’amiable.