Les quatre lettres du jour : CRTC

Le voici enfin : le rapport commandé en septembre par le gouvernement fédéral au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) sur le « futur des modèles de distribution de la programmation au Canada ».

On l’attend parce que le CRTC pourrait aborder une question de plus en plus centrale dans la discussion culturelle : faut-il, oui ou non, exiger des médias numériques comme Netflix qu’ils contribuent au financement de productions canadiennes ? C’est un exemple, et il y en a plusieurs autres. Réponse en fin de matinée.