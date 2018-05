Sous les projecteurs : Trudeau

Le mercredi est jour de caucus à Ottawa, et la période de questions qui suit s’en trouve toujours plus turbulente, voire explosive. Et comme ce sera normalement la première présence de Justin Trudeau en Chambre depuis l’annonce, hier, du rachat de l’oléoduc Trans Mountain par Ottawa, eh bien, disons qu’on peut s’attendre à des flammèches.

Plus largement, le geste controversé du gouvernement fédéral pour garantir la réalisation du projet qui divise le pays a suscité un déluge de réactions mardi — et sera encore au coeur des discussions politiques, économiques et environnementales aujourd’hui. Et peut-être demain, un coup parti.