Un été légèrement plus chaud que l’an dernier

Selon le météorologue principal du Weather Network, le pendant anglophone de MétéoMédia, le prochain été sera légèrement plus chaud que celui de l’an dernier. Chris Scott prédit que l’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique devraient bénéficier d’une température plus chaude, mais l’été ne devrait pas être trop torride. Ces provinces, mais plus particulièrement le sud de l’Ontario et du Québec, devraient connaître des épisodes de violents orages.