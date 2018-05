Les raquettes d’érable

Les Canadiens commencent leur parcours sur les courts de Roland-Garros. Le jeune prodige de la raquette Denis Shapovalov (24e au classement) affronte l’Australien John Millman (59e) ; Vasek Pospisil joue contre le Hongrois Marton Fucsovics ; Peter Polansky bataille contre le Français Pierre-Hugues Herbert.

Chez les dames, il faut surveiller le match entre Garbine Muguruza et Svetlana Kuznetsova et celui opposant Serena Willams et Krystina Pliskova. La Russe Maria Sharapova dispute aussi son premier match aujourd’hui.

On n’en est encore qu’aux 64es de finale. Le tournoi des internationaux de tennis de France se déroule pendant trois semaines. Normalement, à la fin, en simple, chez les hommes, l’Espagnol Rafaël Nadal l’emporte. Il y cherche un onzième titre.