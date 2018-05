Procès à Laval: Accurso aurait remis 200 000 $ à un collecteur de fonds de l'ex-maire Vaillancourt

Tony Accurso aurait remis 200 000 $ en argent comptant à Marc Gendron, un des anciens collecteurs de fonds de l’ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt.

« Les deux entreprises de M. Accurso avaient un peu de retard dans leurs avances [ristourne de 2 %] », a raconté sous serment Marc Gendron.

L’ancien ingénieur de 86 ans, qui a agi comme collecteur de fonds pour le parti Pro des Lavallois de 1996 à 2003, a entrepris lundi son témoignage au procès de Tony Accurso pour fraude et corruption à Laval.

M. Gendron a expliqué avoir été responsable de collecter la ristourne de 2 % que versaient les entrepreneurs au parti du maire Vaillancourt après avoir obtenu un contrat truqué auprès de la Ville de Laval.

C’est dans ce contexte qu’il dit avoir rencontré M. Accurso dans un de ses restaurants situés sur le boulevard Le Corbusier.

« Il est venu me chercher au bar. Il m’a dit “J’ai reçu tes choses, viens avec moi”. On a marché jusqu’à une voiture, il a ouvert la valise et il m’a dit prends ça », a-t-il relaté.

Lorsque le coffre arrière de l’automobile s’est ouvert, M. Gendron dit y avoir récupéré deux enveloppes « 8 et demi par 14, au moins un pouce d’épais ». Par expérience, a-t-il dit, il s’agissait d’argent comptant.

Puisqu’il quittait le pays le lendemain, l’ingénieur est allé remettre les deux enveloppes au notaire Jean Gauthier, qui gérait aussi les fonds occultes du parti du maire Vaillancourt.

M. Gendron, qui tenait une liste des entrepreneurs qui devaient une ristourne dans un fichier, dit avoir réparti les 200 000 $ remis par M. Accurso sur divers « petits » contrats.

« J’avais un petit ordinateur HP avec la liste de tous les entrepreneurs et les contrats qu’ils avaient eu. À mesure qu’ils apportaient l’argent, je l’inscrivais », a-t-il précisé.

Dans le cas de Tony Accurso, il aurait appliqué une part du montant sur notamment un contrat pour des travaux sur la rue Notre-Dame Ouest.

En contre-interrogatoire, l’avocat de M. Accurso, Me Marc Labelle a insisté cette rencontre, faisant admettre à M. Gendron ne jamais avoir ouvert les enveloppes pour constater qu’elles contenaient bel et bien de l’argent comptant.

Un homme de confiance

M. Gendron a raconté avoir été approché par l’ex-maire Vaillancourt pour devenir son collecteur de fonds en 1996.

« Je lui ai demandé pourquoi moi, il m’a répondu que c’était parce qu’il avait confiance en moi », a-t-il expliqué.

Les deux hommes se connaissaient déjà, a-t-il mentionné.

« Au Havre-des-Îles [un complexe d’appartements à Laval], on était voisins. On a fait du bateau ensemble sur la Rivière-des-Prairies », a-t-il confié.

Les deux hommes se voyaient également pendant le temps des Fêtes en Floride. C’était d’ailleurs à ce moment de l’année qu’il dressait au maire le bilan annuel du système.

Le système de ristourne était si important qu’il possédait des coffrets pour garder l’argent dans plusieurs banques, a indiqué M. Gendron.

Il estime que le stratagème a permis de percevoir plus de 1,5 million de dollars en ristourne, qui ont été versés au parti Pro du maire Vaillancourt.

La plupart des sommes étaient remises au frère du maire, Guy Vaillancourt, rencontré dans son magasin de meubles de Laval.

Au cours des cinq semaines que doit durer le nouveau procès de M. Accurso, la poursuite entend démontrer son implication dans un système collusionnaire « endémique » sur le territoire lavallois qui a duré de 1996 à 2010.

Ce système « bien rodé » a profité aux deux entreprises de construction de M. Accurso, selon la Couronne.

L’ancien propriétaire des firmes Louisbourg et Simard-Beaudry fait face à des accusations de fraude, de corruption de fonctionnaire, d’abus de confiance et de complot dans le cadre d’un système de partage de contrats et de ristournes au parti de M. Vaillancourt. M. Accurso a plaidé non coupable à toutes ces accusations.