La semaine en trois points

- Bloc québécois : l’heure de vérité approche pour Martine Ouellet, dont le leadership écorché depuis quelques semaines sera soumis à un vote de confiance de la part des membres du parti. Le référendum se tient vendredi et samedi.

- Ontario : on peut maintenant parler du sprint final dans la campagne électorale ontarienne. L’élection se tient le 7 juin, et la montée du NPD dans les sondages promet une fin de course passablement palpitante (enfin, dans le genre).

- Tennis : la 117e édition des Internationaux de tennis de Roland-Garros — sur terre battue, bien sûr — se déroule toute la semaine, et jusqu’au 10 juin. Avec une interrogation : Nadal peut-il en remporter un 11e ?