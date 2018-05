Quoi retenir de la fin de semaine?

Conte jette l’éponge, l’Italie est en crise

Giuseppe Conte, cet illustre inconnu que les populistes italiens avaient choisi pour former et diriger le gouvernement, a renoncé dimanche à cette responsabilité. Soutenu par la Ligue et le Mouvement 5 étoiles, M. Conte a annoncé sa décision après s’être heurté au refus du président, Sergio Mattarella, de nommer un économiste eurosceptique à la tête du ministère de l’Économie et des Finances. L’annonce ouvre la voie à de nouvelles élections et à une crise politique sans précédent dans la troisième économie de la zone euro.