Quoi surveiller cette fin de semaine?

Planète sport

C’est un grand week-end de sport qui commence en Europe. Les deux dernières étapes du Tour d’Italie 2018, les 20e et 21e, sont disputées samedi et dimanche, avec une grande finale à Rome, naturellement. Le Britannique C. Froome devance le Néerlandais T. Dumoulin par une quarantaine de secondes au classement du Giro.



En même temps, Monaco présente son Grand Prix. Le Québécois Lance Stroll y pilote sa voiture de l’écurie Williams.



Les matchs de qualification débutent dimanche au tournoi du Grand Chelem de Roland-Garros à Paris. Deux Canadiens, Denis Shapovalov et Vasek Pospisil, y participent d’office.

Il y a aussi de l’excellent soccer samedi à Kiev, où Liverpool rencontre Madrid pour la finale de la Ligue des champions. Le Real Madrid est le club le plus titré (douze fois) de la coupe la plus prestigieuse d’Europe.