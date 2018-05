Les photos de la semaine du 20 mai

4 Séoul, Corée du Sud, 25 mai 2018 | La rencontre s’annonçait historique. Elle n’aura finalement pas lieu (ou peut-être que si ?). Dans une brève missive rendue publique jeudi, et adressée au dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, Donald Trump a annoncé qu’il renonçait au face-à-face du 12 juin à Singapour dont il avait lui-même accepté le principe début mars. À la Maison-Blanche, on a justifié cette décision sur la base de « l’hostilité » et un « profond manque de bonne foi » de la Corée du Nord. Mais moins de 24 heures plus tard, M. Trump s’est à nouveau montré optimiste quant aux discussions avec Pyongyang et a évoqué la possibilité que le sommet ait bel et bien lieu le 12 juin. Sur la photo : des manifestants appellent au dialogue entre les dirigeants américain, nord-coréen et sud-coréen, devant l’ambassade américaine à Séoul. Ed Jones Agence France-Presse