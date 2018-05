15 blessés dans l’explosion d’un restaurant à Mississauga

Mississauga — La police recherche deux hommes après que 15 personnes eurent été blessées par un «engin explosif improvisé» qui a été lancé dans un restaurant indien à Mississauga, en Ontario, jeudi soir.



La police de la région de Peel a indiqué vendredi matin que rien ne permet de croire à une attaque terroriste ou à un crime haineux.



La chef Jennifer Evans a dit que trois personnes — un homme de Brampton de 35 ans, une femme de Mississauga de 48 ans et une femme de Mississauga de 62 ans — demeurent hospitalisées dans un état stable. Douze autres personnes âgées entre 23 et 69 ans ont aussi eu besoin de soins.



La police a reçu un appel au sujet de l’explosion au restaurant Bombay Bhel, situé sur une place près de la rue Hurontario et de l’avenue Eglinton, un peu après 22h30.



La police a publié une photo des deux hommes qui entrent dans le restaurant.



L’un d’entre eux est décrit comme étant dans la mi-vingtaine, avec une peau pâle et une structure trapue; il portait un jean bleu foncé et une casquette de baseball gris clair. Le second est mince et a une peau claire; il portait un jean délavé, un T-shirt gris et des chaussures de skate de couleur foncée.



L’image diffusée par la police montre les deux hommes avec des vestes à capuchon sombres tirées au-dessus de leurs têtes et leurs visages couverts.



Plusieurs témoins ont raconté avoir entendu une puissante explosion.