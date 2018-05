Weinstein se rend

Sept mois après les accusations de viols et d’agressions sexuelles contre lui, Harvey Weinstein se livrera vraisemblablement à la police de New York aujourd’hui. Les sombres révélations sur l’ancien producteur le plus puissant d’Hollywood ont déclenché le mouvement mondial #MeToo.



L’avocat de M. Weinstein a refusé de commenter l’information diffusée jeudi par des médias américains. L’homme déchu, maintenant un des plus honnis d’Amérique, a disparu de l’espace public depuis les premières révélations qui ont valu un prix Pulitzer au New York Times et au New Yorker.



Reste à connaître la nature exacte de l’inculpation. La police new-yorkaise aurait enquêté sur des agressions de deux actrices, Lucia Evans (en 2004) et Paz de la Huerta (en 2010). De nombreuses plaintes au civil ont été déposées ces derniers mois à New York et à Los Angeles.