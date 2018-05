Comparution de l’ex-entraîneur Michel Arsenault

Photo: Olivier Zuida Le Devoir

L’ex-entraîneur sportif Michel Arsenault a comparu jeudi matin, après avoir été arrêté la semaine dernière pour des agressions sexuelles et des voies de fait sur des gymnastes, des crimes qui auraient été commis à Montréal à la fin des années 1980 et au début des années 1990. L’homme qui habite maintenant en Alberta n’était pas présent au palais de justice de Montréal : il y était représenté par son avocate, Roxane Hamelin. Il fait face à sept chefs d’accusation, soit trois d’agression sexuelle et quatre de voies de fait sur six présumées victimes qui avaient de 10 à 20 ans au moment des faits. L’une d’elles aurait donc à la fois subi des voies de fait et une agression sexuelle. Les plaignantes étaient alors des gymnastes dont l’accusé était l’entraîneur.