Plaidoyer pour la protection des sources journalistiques

Ottawa — Un avocat de Vice Media a affirmé mercredi devant la Cour suprême du Canada que les journalistes ne doivent pas être transformés en service d’enquête de la police. Me Philip Tunley plaide en faveur d’une protection médiatique claire dans une affaire qui oppose directement la liberté de la presse aux pouvoirs d’enquête des policiers. Le journaliste de Vice Media Ben Makuch conteste une ordonnance de la Cour d’appel de l’Ontario qui l’oblige à remettre à la Gendarmerie royale du Canada les données et les documents relatifs à ses communications avec un Canadien qui aurait été lié au groupe armé État islamique en Irak et en Syrie. Le journaliste Makuch avait écrit sur le site de Vice, en 2014, trois articles sur l’implication de Farah Shirdon. L’avocat de la Couronne a de son côté affirmé qu’il n’existe aucun fondement pour contester le solide cadre juridique régissant actuellement l’accès aux documents médiatiques.