Le litre d’essence grimpe à plus de 1,50 $ à Montréal et Laval

Le prix au détail de l’essence est vendu mercredi à Montréal et à Laval au niveau le plus élevé des dernières années au Québec : près de 1,52 $ le litre d’ordinaire.

Tard mardi soir, des postes d’essence de l’île de Montréal affichaient un prix inférieur de plus ou moins 0,16 $ selon ce qu’a rapporté le site Web www.essencequebec.com.

Comme d’habitude, aucune des autres régions du Québec n’avait encore emboîté le pas vers 5 h 30 mercredi. Le prix moyen de l’essence ordinaire évalué pour l’ensemble du Québec était néanmoins élevé, à près de 1,44 $.

Le prix du baril de pétrole brut a baissé mercredi matin de 0,27 $ US à la bourse NYMEX, à New York, à 72,20 $US.

À l’été de 2008, lorsque le prix du litre d’essence ordinaire s’élevait à environ 1,50 $ au Québec, le prix du baril de pétrole brut était de près de 150 $ US, plus du double du prix actuel.