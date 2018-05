Une peine pour Mervil

Quelle peine pour le chanteur et animateur Luck Mervil ? La réponse viendra aujourd’hui alors que la juge Mélanie Hébert (Cour du Québec) prononcera la sentence à l’encontre de celui qui a plaidé coupable à une accusation d’exploitation sexuelle d’une adolescente de 17 ans.

Tant la Couronne que la défense recommandent une période d’emprisonnement de six mois à purger dans la collectivité. « Avoir une relation avec une personne de 17 ans et demi quand j’avais 28 ans, ça n’aurait jamais dû avoir lieu », a indiqué Mervil en Cour. « C’est un acte criminel, et je suis prêt à en assumer les conséquences. »