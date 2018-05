McDonald’s: allégations de harcèlement sexuel

New York — Encouragés par le mouvement #MoiAussi, deux groupes américains ont décidé d’unir leurs forces pour déposer des plaintes de harcèlement sexuel contre McDonald’s au nom de dix femmes qui ont travaillé pour le géant dans neuf villes. Les plaignantes — dont une adolescente de 15 ans — affirment avoir été victimes de gestes et de propos déplacés, et parfois indécents, de la part de leurs superviseurs. Les femmes auraient été ignorées ou ridiculisées, et dans certains cas punies, quand elles ont dénoncé la situation. Une porte-parole de McDonald’s a affirmé que la compagnie « prend très au sérieux les allégations de harcèlement sexuel » et qu’il n’y a « aucune place pour le harcèlement et la discrimination » en milieu de travail.