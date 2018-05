Trucage de contrats à Laval: l’implication de Tony Accurso n’a toujours pas été abordée

Plusieurs rencontres pour discuter du trucage de contrats à Laval se déroulaient au bureau du bras droit de Tony Accurso a raconté lundi le premier témoin au procès pour fraude et collusion de l’ex-entrepreneur en construction. Bien que M. Accurso n’était pas présent aux rencontres, le témoin le croisait souvent et passait même parfois le saluer à son bureau.

« Ça arrivait parfois [de croiser M. Accurso]. Ça me faisait toujours plaisir d’aller le saluer, sauf s’il y avait du monde dans son bureau, je n’allais pas le déranger », a mentionné sous serment Gilles Théberge, premier témoin appelé à la barre.

L’ancien dirigeant de Sintra n’a toutefois pas encore abordé l’implication de M. Accurso dans le stratagème.

« M. Accurso vous demandait-il ce que vous faisiez là », a questionné le procureur de la Couronne, Me Richard Rougeau.

« Non, il savait bien. Et si M. Tony ne le savait pas, Joe Molluso [son bras droit] le savait, puisqu’il m’avait donné rendez-vous », a-t-il indiqué.

M. Théberge a poursuivi son témoignage lundi, expliquant en détail le fonctionnement du système de collusion et corruption sur le territoire lavallois.

Il a notamment raconté ses rencontres avec Joe Molluso, un des bras droits de M. Accurso.

Au cours des cinq semaines que doit durer le nouveau procès de M. Accurso, la poursuite entend démontrer son implication dans un système collusionnaire « endémique » sur le territoire lavallois qui a duré de 1996 à 2010.

Ce système « bien rodé » a profité aux deux entreprises de construction de M. Accurso, selon la Couronne.

L’ancien propriétaire des firmes Louisbourg et Simard-Beaudry fait face à des accusations de fraude, de corruption de fonctionnaire, d’abus de confiance et de complot dans le cadre d’un système de partage de contrats et de ristournes au parti de M. Vaillancourt. M. Accurso a plaidé non coupable à toutes ces accusations.