Agressions sexuelles: l’action collective contre Gilbert Rozon autorisée

Le regroupement de présumées victimes de Gilbert Rozon pourra aller de l’avant avec une action collective contre le fondateur de Juste pour rire Gilbert Rozon, a tranché un juge.



Le juge Donald Bisson de la Cour supérieure du Québec a tranché mardi que l’ex-producteur et homme d’affaires peut être poursuivi.



« De l’avis du Tribunal, les allégations reproduites sont factuelles et ne constituent pas des opinions, ni des déductions insoutenables, ni des éléments hypothétiques spéculatifs », écrit le juge Bisson dans un jugement de 40 pages.



Le juge Bisson note également que M. Rozon n’a jamais nié dans le cadre du recours collectif les événements qui lui sont reprochés. « M. Rozon n’a pas formellement tenté de nier ces événements ni les a formellement niés. C’est plutôt leur interprétation qu’il a remise en cause, ainsi que la prescription du recours de la membre désignée et l’insuffisance des allégations concernant l’impossibilité d’agir », souligne-t-il.



Le groupe Les Courageuses pourra représenter les victimes alléguées de l’ancien magnat de l’humour. Les Courageuses a été créé à la suite des révélations du Devoir et du 98,5 FM à propos d’allégations d’agressions sexuelles de la part de Gilbert Rozon sur neuf femmes, en octobre 2017. Le groupe réclame une somme de plus 10 millions de dollars en dommages.



Les Courageuses seront représentées par la comédienne Patricia Tuslane, qui a raconté avoir été agressée sexuellement par M. Rozon en 1994. « La vague de dénonciation #MoiAussi a été l’élément déclencheur qui a fait remonter sa propre histoire d’abus qu’elle tentait jusqu’alors de refouler. Grâce au courage des autres femmes qui se sont manifestées en octobre 2017, Mme Tuslane a senti une obligation morale et sociale de dénoncer pour la première fois Rozon, afin d’aider les autres victimes à mettre fin à son comportement », souligne le juge Bisson dans son jugement.



Cas unique

Jusqu’à présent, Les Courageuses disent avoir identifié 20 victimes qui ont été agressées ou harcelées sur une période qui s’échelonne sur trois décennies, soit de 1982 à 2016.



Cette démarche constitue un cas unique au Québec. C’est la première fois qu’un groupe de femmes s’unit pour viser une seule et même personne. D’ailleurs le juge Bisson le souligne dans son verdict.



« La particularité du présent dossier est que la demande ne vise pas une institution au sein de laquelle travaillait l’agresseur, mais bien uniquement l’agresseur allégué seul », écrit-il.



Selon Les Courageuses, Gilbert Rozon « mérite la qualification de prédateur sexuel ». « [Il] a systématiquement abusé de sa position de pouvoir d’influence dans la sphère artistique, politique et sociale afin d’agresser les membres du groupe avec l’expectative que ses victimes n’auraient pas le courage de le dénoncer ou craindraient ne pas être crues si elles osaient l’accuser de la sorte. »



M. Rozon avait essuyé un premier échec dans ce litige en mars dernier. Le fondateur de Juste pour rire voulait faire supprimer les termes « prédateur sexuel » et « viol » de la requête du groupe. Il arguait notamment que ceux-ci font référence à des actes criminels sur lesquels la chambre civile ne peut se prononcer. Actuellement, aucune accusation n’a été portée contre lui.



« Toutes les personnes agressées et/ou harcelées sexuellement par Gilbert Rozon » peuvent se joindre au groupe.