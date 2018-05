Quoi surveiller aujourd'hui?

Vers le G7

Trois rencontres préparatoires au Sommet du G7 de Baie-Saint-Paul les 8 et 9 juin se déroulent cette semaine.

L’Institut des Hautes études internationales de l’Université Laval termine aujourd’hui le Sommet des idées. Les experts participants soumettront des recommandations aux chefs de gouvernement selon six thèmes, dont les migrations et le commerce inclusif.

Le sommet de deux jours sur la durabilité de l’Arctique commence aujourd’hui à Montréal. La rencontre est organisée par la Société royale du Canada.

Et puis les «sherpas» se rassemblent demain et jeudi dans Charlevoix. Peter Boehm, chef d’équipe du Canada, reçoit les six groupes partenaires.