Le coeur d'une ville manitobaine ravagé par au moins trois incendies

Brandon — Plusieurs feux se sont déclarés dans le centre-ville de Brandon, au Manitoba, samedi.



La municipalité a annoncé sur les réseaux sociaux que le service d'incendie avait confirmé que les braises provenant des incendies en cours se déplaçaient sur une grande distance et pouvaient potentiellement créer d'autres brasiers.



Le premier ministre de la province, Brian Pallister, a écrit sur Twitter qu'il s'inquiétait de voir les flammes dévorer de nombreux lieux importants du centre-ville de Brandon.



Une photo jointe au message de M. Pallister semble montrer un édifice complètement enflammé.



Allison Collins, une porte-parole de la municipalité, a révélé dans un courriel que trois bâtiments avaient été touchés, soit un magasin de fournitures de bureau, un immeuble à logements et un magasin de bières.



La Ville a demandé aux citoyens d'éviter les avenues Pacific et Rosser.