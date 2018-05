Procès Mervil: une peine dans la collectivité suggérée

Photo: Paul Chiasson La Presse canadienne

Le chanteur et animateur Luck Mervil sera bientôt fixé : la juge fera connaître mercredi prochain la peine dont il écopera pour l’exploitation sexuelle d’une adolescente de 17 ans dans les années 1990. Une recommandation commune de la Couronne et de la défense a été faite vendredi, au palais de justice de Montréal. Les avocats ont suggéré à la juge Mélanie Hébert, de la Cour du Québec, de lui imposer une période d’emprisonnement de six mois à purger dans la collectivité. La juge Hébert n’est toutefois pas liée par cette recommandation. L’artiste de 50 ans a plaidé coupable lundi à un chef d’accusation d’exploitation sexuelle pour des gestes commis pendant six mois en 1996, alors qu’il avait 28 ans et était en position d’autorité sur la jeune fille. Il a reconnu avoir eu une relation sexuelle complète avec elle sans avoir obtenu son consentement. Plusieurs autres contacts sexuels ont eu lieu par la suite.