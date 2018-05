Les photos de la semaine du 13 mai

4 Cannes, France, 14 mai 2018 | Spike Lee a fait sa montée des marches au Festival de Cannes lundi, un soulier noir, un soulier blanc, poings brandis lisérés de rouge sur lesquels on pouvait lire « Love » et « Hate ». Avec son film BlacKkKlansman, le cinéaste afro-américain faisait son grand retour à Cannes, où il comptait bien remporter (cette fois) la Palme d’or. Il y a près de trois décennies, en 1989, Wim Wenders, alors président du jury cannois, avait octroyé la Palme à Sex, Lies and Videotape de Steven Soderbergh plutôt qu’à Do the Right Thing de Spike Lee. Une décision que ce dernier avait très mal digérée — « Une Palme volée ! » s’était-il exclamé. Anne-Christine Poujoulat France-Presse