Quoi surveiller cette fin de semaine?

Féerie aristocratique

C’est un samedi très glamour. La journée commence avec le mariage du prince Henry de Galles et de Meghan Markle. Près de 600 personnes, triées comme des truffes, ont reçu des invitations pour la cérémonie la plus sélecte de l’année.



Décalage faisant, les lève-tôt peuvent suivre la noce en direct sur un tas de plateformes. L’union du sixième prétendant au trône et de la roturière américaine se déroule en la chapelle royale anglicane Saint-Georges, dans la partie basse du château de Windsor.



Cette journée des stars et des happy few se termine à Cannes avec la remise des prix du festival de cinéma. Les preneurs aux livres misent sur une palme d’or à Kirill Serebrennikov (L’été), Christophe Honoré (Plaire, aimer et courir vite) ou Lee Chang-dong (Burning).