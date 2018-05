Sévices sexuels: le chemin de croix de l’Église chilienne

Un « tremblement de terre » qui cause une « crise sans précédent » au sein de l’Église catholique : la démission de tous les évêques chiliens dans la foulée d’un scandale d’agressions sexuelles a provoqué une onde de choc au sein de l’institution vendredi. Et ce n’est pas terminé, car la balle est désormais entre les mains du pape François.

« On n’a pas d’autre exemple d’un pays qui perd tous ses évêques en même temps, disait vendredi Gilles Routhier, professeur à l’Université Laval qui s’intéresse aux questions de gouvernance de l’Église. D’une certaine façon, c’est comme si tous les membres d’un gouvernement démissionnaient : les évêques sont responsables de tous les diocèses. »

« L’impact sera important pour l’Église catholique, et pas seulement au Chili », ajoutait au Devoir en fin de journée le chercheur français François Mabille, spécialiste de la diplomatie pontificale.

Cette démission en bloc de la hiérarchie de l’Église catholique chilienne s’inscrit dans le récit tortueux d’un scandale de pédophilie qui, s’il n’est pas le premier à frapper l’Église catholique, se qualifie au titre de plus explosif.

Les 34 évêques démissionnaires avaient été convoqués au Vatican cette semaine pour y rencontrer le pape. Ce dernier leur a remis mardi une lettre confidentielle dont le contenu a néanmoins été ébruité… et dont le ton se révèle sans appel.

S’appuyant sur les conclusions d’une enquête interne, la missive de François dénonce « le douloureux et honteux constat d’agressions sexuelles sur mineurs, d’abus de pouvoir et de conscience d’une partie du clergé de l’Église » catholique au Chili.

De graves accusations ont ainsi été « qualifiées de manière très superficielle comme improbables », écrit aussi le pape en parlant de « très graves négligences pour protéger des enfants ».

Le pape notait déjà que le congédiement de certains prélats serait nécessaire, mais demeurerait « insuffisant ». Selon lui, il faut aller aux « racines » qui ont permis que des agressions soient perpétrées au sein d’une Église chilienne qu’il a qualifiée d’« élitiste » et d’« autoritaire ».

Pourtant, en janvier, ce même pape avait défendu avec force l’évêque chilien Juan Barros, soupçonné d’avoir caché les actes de pédophilie du père Fernando Karadima. Lors d’un voyage au Chili (que la presse internationale qualifie maintenant de « fiasco »), François avait déclaré qu’il n’y avait pas l’ombre d’une preuve contre l’évêque Barros, et que les accusations contre lui étaient des calomnies.

Affaibli

L’enquête de 2300 pages et 64 témoignages lui a depuis ouvert les yeux. Mais à quel coût pour son pontificat ? François Mabille, qui travaille au Groupe Sociétés Religions Laïcités du CNRS, estime que le pape sort « affaibli » de cette situation. Cinq ans après son élection, « c’est son statut de décideur et sa capacité à faire évoluer l’Église catholique qui est aujourd’hui remise en question », croit M. Mabille.

« L’Église catholique est aux prises de longue date avec les attitudes criminelles de certains de ses membres », rappelle-t-il en évoquant les exemples de Boston et de l’Irlande. « Mais dans le cas chilien, le pape a d’abord nié la situation lors de son déplacement [en janvier]. C’est en cela que la crise ouverte est grave : elle se greffe sur une prise de conscience tardive du souverain pontife, sur une erreur à la fois d’appréciation de la situation et de personnes en qui il avait confiance. »

François Mabille entrevoit de nombreux impacts à la situation. Au Chili, la population demeure majoritairement catholique, malgré une sécularisation accélérée. Mais l’institution a perdu de l’influence gagnée durant les années de la dictature Pinochet, où l’Église s’était vite rangée du côté des victimes.

« L’institution catholique chilienne est directement remise en cause dans ce qui lui restait de magistère moral, croit M. Mabille. La crise de confiance qui s’installe sera durable. »

Mais ce n’est pas uniquement un dossier chilien, rappelle le chercheur. « L’image du catholicisme à l’international est également atteinte, à la fois par la multitude des pays concernés [pas les scandales d’agressions sexuelles], par la gravité des crimes et… par les dénonciations très dures du pape. »

La solitude du décideur

Ce dernier se retrouve aujourd’hui dans une position délicate, voire « un réel embarras », pense François Mabille. « Nous avons remis nos postes entre les mains du Saint-Père afin qu’il décide librement pour chacun d’entre nous », ont écrit les démissionnaires dans une déclaration publique.

La veille, deux représentants de l’épiscopat chilien avaient lu une déclaration (« sur un ton singulièrement distant », avait remarqué l’Agence France-Presse) demandant « pardon pour la douleur causée aux victimes ».

Le pape doit maintenant décider s’il accepte l’ensemble des démissions ou s’il juge que certains évêques n’ont rien à se reprocher.

La démission collective est « d’une certaine manière logique, dans la mesure où le pape avait dénoncé “un système” plus que des individus », note M. Mabille. « En même temps, cette démission collective place le pape en porte à faux : soit il l’accepte et décapite la hiérarchie chilienne, soit il la refuse et, d’une certaine manière, se déjuge lui-même. C’est à ma connaissance une crise sans précédent. »

M. Mabille remarque également que « le pape se trouve aux prises avec la solitude du décideur alors que, depuis son élection, toute sa politique tend à mettre en place de la coopération et de la collégialité. On voit ici poindre la limite de sa gouvernance et de son style protestataire public ».

Gilles Routhier estime pour sa part que « cette décision des évêques chiliens aura l’effet d’en saisir plusieurs qui se diront “on ne peut pas rester inactifs” ».

Une victime soulagée

Avant de recevoir les évêques, le pape avait accueilli début mai au Vatican trois victimes du père Karadima — reconnu coupable en 2011 par un tribunal du Vatican d’avoir commis des actes de pédophilie dans les années 1980 et 1990.

L’un d’entre eux, Juan Carlos Cruz, a soutenu sur Twitter vendredi que « le pape a entendu ce que [les victimes] avaient demandé ». « Ceux qui ont causé une si grande douleur, parfois pire que celle de l’abus, ont tous renoncé », s’est-il réjoui.