Début du procès de Tony Accurso à Laval

Le procès pour fraude et corruption de l’ex-entrepreneur en construction Tony Accurso s’amorce vendredi au palais de justice de Laval.

La sélection des 12 membres du jury a été menée à bien en matinée, ce qui permettra à la poursuite d’entreprendre la présentation de sa preuve dès cet après-midi.

L’ancien propriétaire des firmes Louisbourg et Simard-Beaudry fait face à des accusations de fraude, de corruption de fonctionnaire, d’abus de confiance et de complot dans le cadre d’un système de partage de contrats et de ristournes au parti de l’ex-maire de Laval Gilles Vaillancourt.

Selon la poursuite, il y aurait eu un système de collusion et de corruption dans l’octroi des contrats de construction sur le territoire lavallois entre 1996 et 2010.

« La poursuite allègue que l’âme dirigeante de ce système était l’ex-maire Gilles Vaillancourt, lequel donnait des instructions à ses subalternes et exigeait une ristourne sous forme de pourcentage de la valeur des contrats octroyés par la Ville de Laval dans ce système frauduleux », a mentionné le juge Brunton.

« Cette contribution en argent comptant par les entrepreneurs privilégiés et les firmes de génie-conseil, selon les allégations, était le prix à payer pour obtenir des contrats à l’abri de la concurrence », a-t-il ajouté.

Le procès pourrait durer jusqu’à cinq semaines.