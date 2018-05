Quoi surveiller aujourd'hui?

Trudeau à Boston

Le parcours universitaire de Justin Trudeau aux États-Unis se termine. Après la New York University mercredi, où il prononçait l’allocution de la collation des grades, le premier ministre visite aujourd’hui le Massachusetts Institute of Technology et participe au forum Solve.

L’événement permet aux dirigeants d’entreprise de réseauter avec des représentants de fondations, d’universités ou de médias. Le but : résoudre de manière pratique divers problèmes allant du diagnostic de l’autisme au commerce équitable des produits de la ferme.