Le chiffre du jour: 1

Voilà un an tout rond que Robert Mueller, ancien patron du FBI, est aux commandes de l’explosive enquête sur la possible ingérence russe dans l’élection américaine de 2016. Plus précisément : le procureur spécial cherche à savoir s’il y a eu collusion entre la Russie et l’équipe de campagne de Donald Trump.



Mueller avait été nommé par le numéro deux du ministère de la Justice, dans la foulée du renvoi (par Trump) du directeur du FBI James Comey. Jusqu’alors, c’était le FBI qui menait les investigations, ouvertes en juillet 2016.