Silence, on roule

L’édition 2018 du Tour du silence se tient ce soir à Montréal et ailleurs au Québec. L’événement — né à Dallas il y a 15 ans et qui se déroule cette année dans 450 villes du monde — se veut une « initiative de sensibilisation active à la sécurité cycliste et routière ».



Le principe ? Rouler en silence pour souligner la vulnérabilité des cyclistes… et penser aux disparus de la dernière année. Notamment le jeune Clément Ouimet, dont le décès en octobre 2017 a ébranlé la communauté cycliste et incité la Ville de Montréal à modifier les accès routiers sur le mont Royal.