Exploitation sexuelle: Luck Mervil plaide coupable

Le chanteur Luck Mervil a plaidé coupable lundi à un chef d’accusation d’exploitation sexuelle d’une adolescente pour des gestes commis dans les années 1990, alors qu’il était en position d’autorité sur elle. Il y a toutefois eu abandon par la Couronne d’un autre chef d’exploitation sexuelle qui avait été porté contre lui. Luck Mervil a reconnu les faits tels qu’exposés par la procureure de la Couronne, Anne Gauvin, lundi au palais de justice de Montréal. D’une voix calme, il a déclaré qu’il comprenait les conséquences de son plaidoyer et qu’il était enregistré de façon «libre et volontaire». L’artiste de 50 ans avait été arrêté en 2014 et accusé d’agression sexuelle et d’attouchements sur une jeune fille. Ces accusations avaient été modifiées peu avant le procès pour deux chefs d’exploitation sexuelle. La jeune fille étudiait à l’époque en art dramatique. Lors d’une séance d’improvisation, il a alors entrepris des contacts sexuels avec l’adolescente, a relaté la procureure de la Couronne.