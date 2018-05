Quoi surveiller aujourd'hui?

Lendemain de violences à Jérusalem

Sur un registre nettement plus chaud et plus grave: la situation à la frontière de la bande de Gaza (entourant le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem) sera aujourd’hui encore sous haute surveillance, au lendemain de l’explosion de violence qui a coûté la vie à 55 Palestiniens tués par les soldats israéliens.

Il y aura une réunion d’urgence du Conseil de sécurité pour discuter de la question. Il y a aura aussi les traditionnelles commémorations par les Palestiniens de la Nakba (la «catastrophe» qu’a constituée pour eux la création de l’État hébreu), dont c’est le 70e anniversaire cette année.