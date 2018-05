Des CPE de Montréal et de Laval en grève jeudi

Environ 3000 enfants de Montréal et de Laval n'auront pas accès à leur centre de la petite enfance (CPE), jeudi. En grève pour la journée, les 1300 syndiquées d'une soixantaine de CPE des deux agglomérations se réuniront en assemblée générale pour se prononcer sur un mandat de grève générale illimitée à déclencher au moment jugé opportun. Le Syndicat des travailleuses des CPE de Montréal et Laval-CSN, qui représente les employées de plus d'une centaine de CPE de cette région, a maille à partir avec les CPE qui sont membres de l'Association patronale nationale des CPE (APNCPE) qui, à l'échelle provinciale, n'a pas entériné l'entente intervenue en novembre entre les syndicats et le ministère de la Famille.