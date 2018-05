Les bureaux du «Devoir» sont évacués en raison d'un incendie

L’immeuble du @LeDevoir flambe. Tout le personnel est sain et sauf. C’est l’essentiel. pic.twitter.com/tqux4gLfU2 — Brian Myles (@brianmyles) 14 mai 2018

L’incendie à l’immeuble abritant @LeDevoir est maîtrisé. Il n’y a plus de fumée et une des échelles redescend. Les pompiers sur le toit sécurisent les lieux pic.twitter.com/krvDctasuT — Karl R-Parazelli (@karlrparazelli) May 14, 2018

Une cigarette mal éteinte dans un bac à fleurs serait à l’origine de l’important incendie qui a ravagé l’immeuble abritant les bureaux du Devoir à Montréal, lundi après-midi.« Tout le personnel est sain et sauf », a confirmé Brian Myles, directeur du quotidien.Le feu s'est déclaré vers 17h45 sur le toit de l'édifice situé au 1265 rue Berri, au coin de la rue Sainte-Catherine. Des bouts de terrasse en feu ont été aperçus tombant du toit.« [Le feu] s’est ensuite propagé jusqu'au toit du bâtiment adjacent. Nous avons environ 75 pompiers mais on sera bientôt à 100 pompiers sur les lieux. Ça prend beaucoup de travail parce que c'est sur le toit. Avec la chaleur, l'épuisement et la fatigue on a besoin de beaucoup de pompiers », a indiqué David Shelton, chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).La tâche est de taille pour les pompiers, l’incendie correspondant à une quatrième alerte.« Les dommages seraient très lourds » confirme le directeur du Devoir. Au moment d'écrire ses lignes, il était toutefois trop tôt pour évaluer l'ampleur des dégâts. « La bonne nouvelle, c’est que les gicleurs ne sont pas partis au 8e et 9e, qui sont les deux étages occupés par Le Devoir. Il se pourrait qu’on ne subisse que des inconvénients d’odeurs de fumée », a ajout M. Myles.Une chose est certaine: le Devoir ne retrouvera pas sa nouvelle adresse de sitôt. Mais des médias concurrents ont déjà offert d'héberger l'équipe du quotidien. « Il y a un élan de solidarité. Si je devais accepter les offres de tout le monde, on aurait une dizaine de places différentes où aller. Tous les grands médias nous ont offert de nous héberger. Les options seront analysées demain », a précisé le directeur du journal.L'équipe du Devoir applique actuellement son plan d'urgence pour poursuivre son travail et offrir aux lecteurs une publication mardi.

Situé à quelques pas du Devoir, le pavillon Berri de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) a également été évacué par mesure de sécurité.

En raison d’un incendie dans l’immeuble adjacent, le pavillon Berri (AC) est évacué jusqu’à nouvel ordre. — UQAM (@UQAM) 14 mai 2018

