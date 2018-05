Dans le rétroviseur : Sinatra

Le 14 mai 2018 marque le 20e anniversaire du décès (à 82 ans) de Frank Sinatra, certainement le crooner le plus célèbre de la chanson américaine — et plus largement, un des artistes les plus populaires de l’histoire.



On lui doit quantité de succès, un surnom particulièrement évocateur (The Voice), de nombreux films comme acteur et… quelques amitiés avec des membres de la mafia italo-américaine.