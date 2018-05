Grande manifestation de camionneurs lundi

Quelque 3500 camionneurs artisans « rendront visite » lundi matin à une soixantaine de centres de services du ministère des Transports, pour protester contre la présence de camionneurs non régis sur les chantiers publics. Selon l’Association nationale des camionneurs artisans, le recours à ces camionneurs laisse la porte ouverte à la corruption et au déploiement de stratagèmes de fausse facturation. Le directeur général de l’Association, Gaétan Légaré, mentionne que tous les centres de services du ministère seront visités et que des perturbations sont à prévoir, notamment autour de la colline du Parlement à Québec et de l’échangeur Turcot à Montréal. La circulation automobile risque donc d’être ralentie sinon paralysée, dès 6 h 30, en pleine heure de pointe.