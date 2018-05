Quoi retenir de la fin de semaine?

Andrew Scheer courtise le Québec

Le chef du Parti conservateur canadien, Andrew Scheer, a profité du conseil général de son parti à Saint-Hyacinthe pour ouvrir les bras tant « aux nationalistes qui sont tannés des chicanes » qu’aux « fédéralistes qui n’en peuvent plus de voir Justin Trudeau vivre dans son monde de Calinours ». Cette réunion, à un an et demi du prochain scrutin fédéral, a rassemblé environ 400 militants. Parmi les propositions adoptées en fin de semaine, celle d’une déclaration de revenus unique pour le Québec.