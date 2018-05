Les photos de la semaine du 6 mai

5 Montréal, 8 mai 2018 | La haute direction du journal La Presse a surpris un peu tout le monde mardi en annonçant que le journal ne sera plus la propriété de Power Corporation et deviendra un organisme à but non lucratif (OBNL). La direction du média a expliqué que ce changement de structure permettra d’obtenir du financement, notamment des subventions du gouvernement fédéral. Le président de La Presse, Pierre-Elliott Levasseur croit que cette refonte ouvrira aussi la porte à l’appui « de grands donateurs, de grandes entreprises, des fondations et des citoyens ». Jacques Nadeau Le Devoir