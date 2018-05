Faubourg Contrecœur: les accusations contre Bernard Trépanier sont maintenues

Les accusations contre Bernard Trépanier dans le dossier du Faubourg Contrecœur sont pour le moment maintenues même si six de ses coaccusés, dont Frank Zampino, ont été acquittés la semaine dernière.

Vendredi, le dossier de l’ancien collecteur de fonds d’Union Montréal, aussi surnommé « Monsieur 3 % », a de nouveau été reporté.

La tenue d’un procès distinct pour M. Trépanier avait été ordonnée en raison de l’aggravation de son état de santé. Il souffre notamment d’un cancer du poumon.

L’homme de 79 ans fait face à des accusations de fraude, d’abus de confiance et de complot dans le dossier du Faubourg Contrecœur.

Il s’agit des mêmes chefs d’accusation pour lesquels six coaccusés ont été acquittés la semaine dernière par le juge Yvan Poulin.

« On est présentement en train d’étudier la possibilité d’en appeler de cette décision et, avant de prendre position dans le dossier de M. Trépanier, on va attendre la fin du délai d’appel », a expliqué Me Alice Bourbonnais-Rougeau, procureure de la Couronne.

D’ailleurs dans son jugement, le juge Poulin consacre deux pages au rôle de Bernard Trépanier dans le scandale du Faubourg Contrecœur. Il laisse entendre que le dossier de M. Trépanier pourrait connaître le même dénouement.

« En définitive, le rôle que veut prêter le ministère public à Bernard Trépanier dans le développement du site Contrecœur n’a pas été prouvé », a écrit le juge dans sa décision étoffée qui fait 88 pages.

La prochaine audience a été fixée au mois de juin. La Couronne annoncera si elle compte faire appel du verdict d’acquittement du juge Poulin, ainsi que si elle poursuivra le dossier de M. Trépanier.

D’autres détails suivront.