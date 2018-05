Le jour du contournement

Justin Trudeau et Philippe Couillard ne se quittent plus. Après avoir annoncé hier à Saguenay un projet d’aluminium plus vert, ils sont aujourd’hui à Lac-Mégantic pour dévoiler la future voie de contournement attendue depuis la tragédie ferroviaire de juillet 2013 (47 morts).

Un point de presse est prévu à 9 h. Selon les informations qui circulent, le projet coûtera 133 millions pour 11 kilomètres de voie, et le gouvernement fédéral acquittera 60 % du coût de construction.