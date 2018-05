Avis de non-utilisation de l’eau en vigueur au centre-ville de Montréal

Un avis de non-utilisation de l'eau potable a été émis par la Ville de Montréal jeudi soir. La Ville avise de ne pas consommer l'eau, même bouillie, jusqu'à nouvel ordre.

Le secteur visé par l'avis est situé entre les rues De Bleury, Saint-Antoine, Beaver Hall et René-Lévesque, dans le centre-ville.



Dans ce quadrilatère se trouvent notamment le restaurant Toqué!, l'hôtel W Montréal, la Maison olympique et la Caisse de dépôt et de placement du Québec.