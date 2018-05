Revenu Canada refuse d’accréditer l’IRAI comme organisme de charité

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a refusé d’accréditer comme organisme de bienfaisance un institut de recherche sur la souveraineté, semant l’inquiétude quant à son avenir. L’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et des indépendances nationales (IRAI) aurait été mis sur pied non pas pour « contribuer à l’avancement de l’éducation », mais pour agir « à des fins politiques non énoncées », selon la décision écrite de l’ARC obtenue par Le Soleil.

« Le domaine de recherche restreint du demandeur, centré sur l’indépendance du Québec et les mouvements souverainistes internationaux, coïncide avec la principale plateforme du Parti québécois […] énoncée par M. Pierre Karl Péladeau lors de sa nomination en tant que chef du PQ, lors de laquelle il s’est engagé à mettre en place un institut de recherche sur l’indépendance », peut-on lire dans la décision, obtenue par Le Soleil. En 2015, alors en course à la chefferie pour succéder à Pauline Marois comme chef du Parti québécois, M. Péladeau avait lancé l’idée d’un institut de recherche sur la souveraineté.

Malgré tout, l’ARC reconnaît que l’IRAI a fait appel à des universitaires de renom et s’est structurée de manière à mener des « rapports de recherche de qualité et impartiaux » et a conclu que le contenu de la recherche ne semblait pas porter de point de vue en particulier et ne cherchait pas nécessairement à convaincre. L’IRAI a toujours défendu sa structure et ses méthodes de recherche, se targuant d’être impeccable sur le plan méthodologique, avec des revues par les pairs en doubles aveugles.

Cette décision du gouvernement fédéral empêchera l’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et des indépendances nationales (IRAI), dont Pierre Karl Péladeau est le principal donateur, de recevoir des dons de citoyens en échange de crédits d’impôt équivalant à près de la moitié de leur contribution.

De longs délais

Cela fait deux ans que l’IRAI attend une réponse de la part de l’ARC. Soupçonnant des motifs politiques derrière ce long délai, les administrateurs avaient déposé une requête devant la Cour fédérale pour que celle-ci se prononce elle-même sur l’admissibilité de l’institut de recherche au statut d’organisme de bienfaisance. Le 19 avril dernier, le juge avait ordonné à l’ARC de fournir une réponse à l’IRAI d’ici le 4 mai.

« Le fait qu’on n’ait pas obtenu le numéro de charité près de deux ans après l’avoir demandé, ça créait une certaine pression sur le modèle d’institut qui avait été développé », a dit au Devoir une source bien au fait du dossier.

C’est peu après s’être constitué, le 9 juin 2016, que l’IRAI avait déposé une demande à l’ARC, soit il y a environ deux ans. Après un an d’attente, un délai que l’IRAI jugeait exagéré, la direction de l’organisme a fait une demande d’accès à l’information qu’elle a reçue quatre mois plus tard. Les documents, très caviardés, révélaient qu’au moins cinq fonctionnaires de quatre paliers hiérarchiques différents avaient étudié la requête de l’IRAI.

Les administrateurs déploraient ces tergiversations et avaient fait appel à une avocate, jugeant que leur institut était traité de manière inéquitable. Ils citaient en exemple l’Idée fédérale, un réseau québécois de réflexion sur le fédéralisme.

La directrice générale de l’IRAI, Geneviève Baril, a quitté l’institut plus tôt en mars. Andrée Corriveau lui a succédé. Selon nos sources, M. Péladeau n’aurait pas annoncé le retrait de son soutien. L’IRAI a indiqué qu’il ne ferait aucun commentaire. Le conseil d’administration doit se réunir prochainement pour discuter de son avenir.

La page Internet de l’IRAI est hors service depuis quelques jours, mais cela n’aurait rien à voir avec la décision de l’ARC, a-t-on indiqué au Devoir.