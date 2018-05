Plume Latraverse à l’Assemblée nationale

Photo: Jacques Boissinot La Presse canadienne

Plume Latraverse, qui recevait mardi la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale, a réussi à dérider ceux qui lui rendaient hommage s’il faut en croire cette photo où on le voit, sérieux, pendant que la ministre Dominique Anglade et le président de l’Assemblée nationale, Jacques Chagnon, éclatent de rire. D’autres personnalités ont été honorées au cours de cette cérémonie, dont l’humoriste Yvon Deschamps et la journaliste Céline Galipeau.