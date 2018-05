Alexandre Bissonnette: observations sur la peine en juin

Québec — Les observations sur la peine dans le dossier du meurtrier Alexandre Bissonnette débuteront le 18 juin. Bissonnette a plaidé coupable en mars aux six accusations de meurtre au premier degré et aux six chefs de tentatives de meurtre relativement à l’attentat à la grande mosquée de Québec en janvier 2017. Lundi, le juge François Huot, de la Cour supérieure, a indiqué que le débat constitutionnel entourant une possible peine cumulative serait également entendu à la même date. Le magistrat se réserve au moins trois jours, soit du 18 au 20 juin, pour entendre les arguments de chaque partie. Comme le Code criminel permet à un juge d’imposer des peines consécutives pour les meurtres multiples, Bissonnette pourrait être incarcéré pendant 150 ans, soit à vie. Entre-temps, l’avocat de Bissonnette, Charles-Olivier Gosselin, demande à ce que son client soit rapidement transféré dans un pénitencier fédéral, car celui-ci trouve difficile son séjour au Centre de détention de Québec.