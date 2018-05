Des tests d’alerte publique lancés ce matin

Des tests d’alerte publique auront lieu lundi matin au Québec, et plus tard en journée en Ontario.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) annonce que ces alertes seront transmises aux appareils compatibles branchés à un réseau sans fil, à la télévision et à la radio. Elles seront émises à 9 h 55 au Québec et à 13 h 55 en Ontario.

De tels tests d’alerte publique permettent aux Canadiens de se familiariser avec la façon dont les messages d’alerte seront envoyés à leurs appareils mobiles, notamment la tonalité et le rythme de la vibration qui permettront de les différencier des messages textes ordinaires.

Ces alertes permettent d’avertir la population de menaces imminentes, notamment en cas d’incendies, de tornades, d’inondations, de contamination de l’eau et d’alertes AMBER.

Les tests permettent aussi de vérifier le bon fonctionnement du système d’alerte.

Les messages sont émis par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que par les responsables de la gestion des urgences.



D'autres détails suivront.