Plus de 40 morts dans des violences au Nigeria

Kano — De nouvelles violences ont éclaté dans le nord du Nigeria, faisant 45 morts au cours de violences entre gangs de voleurs de bétail et population, ont rapporté dimanche des membres de la milice locale. Un commissaire de police a confirmé l’attaque et le bilan, sans préciser s’il s’agissait de miliciens ou de « bandits », vraisemblablement issus de l’État voisin de Zamfara. « Les premiers résultats de notre enquête montrent qu’il y a eu des violences entre les milices, qui sont très puissantes, et les bandits », a-t-il dit. Selon un communiqué de l’association de défense des habitants de Birnin-Gwari, qui appelle les populations au calme, de nombreuses maisons ont été brûlées, et des femmes et des enfants ont été tués dans cette nouvelle attaque « horrible ».