Toujours Macron

Pendant ce temps, le président Macron célèbre son premier anniversaire à la tête de la République française. Les tensions ne faiblissent pas dans le pays en raison des perturbations dans les transports.



Toutes les catégories de salariés d’Air France entament aujourd’hui une nouvelle séquence de deux jours de grève. La plupart des vols devraient toutefois être maintenus, promet la compagnie.



Le patron du groupe, Jean-Marc Jamaillac, a démissionné vendredi, moins de deux ans après sa nomination et après le rejet de sa dernière proposition de contrat de travail. Le conflit dure depuis plus de six semaines et a déjà coûté plus de 400 millions de dollars au transporteur aérien national.