Quoi surveiller cette fin de semaine?

Mission: Mars

La NASA lance sa sonde InSight samedi. L’atterrisseur doit se poser sur la surface de Mars dans six mois. Sa mission : étudier la structure interne de Mars et permettre du même coup de mieux comprendre les autres planètes rocheuses du système solaire, Mercure, Vénus et notre bonne vieille Terre.

La phase opérationnelle de la sonde scientifique doit s’étendre sur au moins deux ans. Le lancement se fera de Californie.