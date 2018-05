2 Merzouga, Maroc, 3 mai 2018 | La Titan Desert est une course de 600 kilomètres en vélo tout terrain qui se déroule sur six jours, serpentant les paysages désertiques entre Boumalne Dades, au pied des sommets du Haut Atlas, et Erfoud, une oasis dans le désert du Sahara. La course est divisée en plusieurs étapes, dont une dite de navigation, lors de laquelle aucune indication sur l’itinéraire à prendre n’est donnée aux coureurs, seulement des coordonnées GPS pour les stations d’hydratation et points de contrôle. Une autre étape, dite marathon, force les coureurs à transporter avec eux tout ce dont ils ont besoin pour passer la nuit dans un campement. Franck Fife Agence France-Presse