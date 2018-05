Quoi surveiller aujourd'hui?

La rencontre du jour: la NRA

C’est un doublé pour les marchands de fusils. Le président et le vice-président américains prononcent des discours à la convention annuelle de la National Rifle Association (NRA), le plus grand et le plus puissant des lobbys pro armes du pays.



La double présence, hautement symbolique, se produit six semaines après la plus grande manifestation en faveur du contrôle des armes à feu de l’histoire du pays. La tuerie dans l’école de Parkland le 14 février a stimulé la mobilisation pour le durcissement des lois sur les armes, qui font plus de 30 000 morts par année dans le pays.



La convention rassemblant quelque 80 000 membres se tient au Texas, État particulièrement intransigeant dans la défense du deuxième amendement, qui protège le droit des citoyens de posséder des armes. Paradoxalement, les armes seront interdites dans la grande salle de Dallas par ordre des services chargés de la protection des occupants de la Maison-Blanche.